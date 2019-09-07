烏日綜合社會福利館終於要動工了 明年完工、後年營運

2019-09-07 10:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕遭市議員質疑工程延宕的「烏日綜合社會福利館」終於朝動工邁進，市府表示，因爭取到中央補助，已完成工程發包，將可於109年完工，110年開辦營運；烏日多位市議員表示，既已爭取至中央補助，市府在不影響工程品質下如期完工。

烏日綜合社會福利館位在烏日三和路及三榮路一段路口，占地960坪，將興建地下1樓、地上3樓的社福館，建物883坪，場館將涵蓋公設民營托嬰中心、兒童發展社區資源中心、托育資源中心（親子館）、婦女福利服務中心及新住民家庭服務中心，貼近市民多元服務需求。

市府表示，烏日綜合社會福利館在前市府時期獲中央前瞻計畫補助近5797萬元，後歷經2次工程招標流標，導致補助被中央收回。

新市府上任後，重新向中央爭取恢復前瞻補助，今年8月6日經中央核定補助款5797萬元，工程已於3日順利決標，現已完成工程發包，預計109年底完工，110年開辦營運，滿足烏日居民親子活動、幼兒照護、婦女福利設施等需求。

市府指出，「烏日綜合社會福利館」獲108年行政院前瞻基礎建設計畫同意核定補助5797萬元，加上市府自籌4203萬元，總經費共1億元。

場館是地下1樓、地上3樓的社福館，建物883坪，一樓為托嬰中心及早療、二樓為親子館、三樓為婦女及新住民的福利服務中心。

對此，市議員吳瓊華表示樂見市府發包完成，希望市府如期完工，因為烏日綜合社會福利館位在高鐵特定區內，有很多年輕夫妻因位置近高鐵，居住在此，希望市府早日完工，讓住戶能儘早使用。

市議員陳世凱表示，希望相關單位繃緊神經，務必在不影響工程品質下儘速完工。

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