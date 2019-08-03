烏日社福館至今未發包 陳世凱批盧秀燕不認真市政

2019-08-03 12:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府在烏日規劃興建一座綜合社會福利館，為台中市第二座綜合福利館，市議員陳世凱痛批盧秀燕，預算1億元已匡列，但至今未發包，市政應該要延續，呼籲盧秀燕當市長要認真，趕快發包。

社會局兒少福利科長王麗馨表示，去年5月就已發包，但因設計單位的將量體設計過大，因此流標2次，目前正在修改，預計本月開始發包，11月動工。

社會局在三榮路一段、三和路口的基地，規劃興建「烏日綜合社會福利館」，占地960坪，將興建地下1樓、地上3樓的社福館，建物883坪，一樓為托嬰中心及早療、二樓為親子館、三樓為婦女及新住民的福利服務中心。

社福館的總經費1億元，已爭取前瞻計畫5799萬元，自籌4201萬，預計2020年底完工。

不過，目前烏日綜合社會福利館的預定地只掛著一條「 烏日綜合社會福利館預定地」紅布條，附近住戶都懷疑市府是否不蓋了。

市議員陳世凱則痛批市長盧秀燕「不認真市政」，造成烏日綜合社會福利館工程延宕。

陳世凱表示，社福館預算已匡列，既然已有預算有錢了，不解市府為何至今都未有發包的動作。

陳世凱憤怒的說，盧秀燕已上任7個月，但綜合社福館基地現今仍是荒煙蔓草，甚至雜草愈長愈高，呼籲盧秀燕要認真當市長，市政是延續的，建設要加快，不能前市長林佳龍的工程交到盧秀燕手上後就一切都停擺，市民無法接受。

陳世凱要求盧團隊要用最快的時間來發包，錢都已匡列，趕快去做，讓烏日社福館可以如期於109年底完工，讓烏日人早日可享用此一設施。

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