星宇航空4正妹飛航員曝光！K董：坐我旁邊飛要有這種自信...

2019-09-07 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空前董事長張國煒創立的「星宇航空」預計明年初正式開航，去年底展開第2梯培訓飛航員招募，獲選的14名學員預計10月前往美國進行為期1年的飛航訓練。星宇航空近日在IG貼出受訓飛航員照片，其中一張4名女飛航員亮相，讓網友暴動大讚「顏值好高」、「女機師好帥」！

星宇航空IG在5日發文指出，第二批培訓飛航員總部報到。K董（張國煒）喊話：「今天開始，你們就是團隊成員！」張國煒當天與第二批培訓學員分享飛行受訓心路歷程，同時強調星宇招募沒有題庫，選才重點是遴選出具備優秀「人格特質」，也「威脅」學員要全力以赴、心無旁驁，專注訓練，並開玩笑：「以後坐在我旁邊飛，都要有手動飛到3萬英呎的自信！」

IG貼出受訓飛航員的照片，問道「大家有看到此次亮點嗎？」其中一張4名女飛航員站在中間，另一張則是四大金釵同框，帥氣爆表，對此網友留言「女機師好帥啊~超有魅力」「制服好看...」，還有人問「他們之中年紀有超過33歲的人嗎？」

星宇航空10架A321neo預定10月底開始陸續交機，2021年底起引進5架A350-900及12架A350-1000廣體機，其中A321neo及A350-1000皆為國內首次導入的最新機型。

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