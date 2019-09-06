原鄉社區巴士營運不佳遭檢討 地方：偏鄉公眾服務難損益兩平

2019-09-06 21:43

〔記者李立法／屏東報導〕交通部為照顧偏鄉部落居民行的需求，補助屏東縣5個原鄉上千萬元經費添購社區巴士，審計單位卻發現營運狀況普遍不佳，閒置時間過長，政府美意大打折扣，要求檢討改善；地方公所認為，偏鄉公眾服務不能純以經濟效益考量。

交通部102年補助1200多萬元為屏東縣瑪家、泰武、霧台、牡丹及三地門5個原鄉添購21人座中型巴士，紓解偏鄉部落缺乏大眾運輸工具的不便，但因載客量有限，難以支應社區巴士維修及人事開銷，形成地方財政負擔，審計單位發現103至106年間這些鄉巴閒置情形嚴重。

其中閒置時間最長的為三地門鄉，達2年2個月，泰武鄉1年5個月居次，其餘則閒置4個月至年餘不等時間，審計單位要求各原鄉公所重新檢討營運路線及方式，提高社區巴士使用率及運量，減少虧損。

泰武鄉公所表示，目前該鄉社區巴士已增加包車業務，若部落居民欲集體到鄉內其他地方參加聚會，可預約載客，鄉巴維修及人事費用一年平均要支出近百萬元，雖然載客量不多，但部落老人家還是很依賴鄉巴代步，希望中央能予以補助，不要單純以經濟效益考量。

三地門鄉長車牧勒薩以‧拉勒格安表示，社區巴士對鄉內學生交通尤其重要，他擔任鄉長後為提高鄉巴使用效率，將推動「需求反應式公共運輸服務（DRTS）」，鄉巴營運狀況應可獲得改善。

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