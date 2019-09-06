週六炎熱天氣不穩定 各地午後慎防局部大雨

2019-09-06 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日天氣和今天類似，上午晴朗炎熱，午後則因受低壓帶影響，南部地區上午和各地午後有短暫局部大雨機率；第13號颱風「玲玲」朝韓國前進，而第15號颱風「法西」朝日本方向移動，對台灣沒有影響。

根據「中央氣象局」預報，週六持續受低壓帶影響，今天深夜至明天上午南部地區水氣仍多，易有短暫局部大雨機率，上午雨勢會逐漸緩和；其他地區天氣為多雲，但午後各地易有短暫局部大雨機率。

根據氣象局預報，第13號颱風「玲玲」今天下午2點中心位置在台北東北方約620公里的海面上，未來將逐漸加速朝韓國前進；第15號颱風「法西」位於日本東京東南方1640公里的海面上，未來將朝日本方向移動，對台灣沒有影響。

「天氣風險公司」表示，低氣壓將會隨著「玲玲」颱風北上，往東北方向移動接近台灣，為台灣帶來水氣，導致週末天氣略不穩定，預計下週一、二將會轉晴回溫。

溫度方面，明天各地高溫約30至32度。

紫外線方面，明天基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、金門縣以及澎湖縣紫外線指數為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

空品方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

氣象局也提醒，明天馬祖、基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部沿海地區及恆春半島有發生長浪機率；東南部地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區則易有較強陣風，從事海邊活動時，請務必注意安全。

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