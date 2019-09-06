中秋應景商品抽驗全數合格 僅兩家餅店使用過期原料遭罰

2019-09-06 19:43

［記者謝武雄／桃園報導］中秋節將至，桃園市政府衛生局自7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒肉、燒烤店、大賣場進行中秋應景商品抽驗，總計抽驗116件，檢驗結果全數皆符合規定；另中壢區京（晶）典烘焙坊、百年神仙蛋糕（鼎太食品）貯存逾期原料，衛生局已依食品安全衛生管理法開罰。

衛生局表示，本次查核月餅、餡料製造業及燒烤餐飲業共計27家，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則、產品標示等，其中兩家烘焙業者未妥適處理食材，稽查人員於原料貯存區查獲逾期原料，已依法開罰。

另稽查人員也至各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品，包含月餅、餡料、蔬菜水果、禽畜水產品、烤肉食材、豆製品、飲料及醬料等產品總計89件，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥／動物用藥殘留、重金屬、甜味劑、二甲／二乙基黃、過氧化氫及二氧化硫等項目，檢驗結果全數符合規定。

衛生局也呼籲業者務必做好自主管理，食材原物料須落實先進先出，並定期盤點檢視產品效期，逾期者應立即丟棄，民眾購買應景食品時優先選擇信譽良好商家，並注意產品外觀是否變質及標示是否完整，以確保食品衛生安全，如有爭議可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線。

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