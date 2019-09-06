幼兒都喜歡看媽媽上廁所？網友：我家的還會幫我「加油」...

2019-09-06 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕網傳幼兒特別喜歡看大人「如廁」。一名媽媽在網路發文表示，自己在如廁時，廁所的門遭還在坐學步車的幼兒撞開，結果學步車被門檻絆倒、翻覆，小朋友還會自己從學步車爬出來，爬到媽媽面前「觀賞」媽媽如廁。對此，網友也紛紛表示，「我大兒子2歲半了，我上大號會開門衝進來，然後幫我喊『加油，加油』」。

這位媽媽今（6日）在臉書社團「爆怨公社」發文「抱怨」，自己在如廁時，坐在學步車上的幼兒直接把門撞開、衝進廁所，結果被門檻絆倒，造成整台學步車翻覆。讓坐在馬桶上的媽媽當下嚇得便意都「縮回去」，並立刻「夾斷黃金」，起身確認小朋友安危。

確認小朋友沒事之後，這名媽媽就坐回馬桶上，繼續進行尚未完成的任務。但讓這名媽媽不解的是，學步車翻倒之後，小朋友還會自己爬到媽媽面前，坐著「觀賞」媽媽如廁。

小朋友的逗趣行徑讓媽媽直呼太誇張，也讓網友笑翻，直呼「好可愛」。網友也紛紛分享自己也有同樣經驗，「現在5歲...依然喜歡到廁所聞香」、「之前姪女都是裝洗衣籃在廁所看她媽大便」、「我要去廁所，他都用爬的邊哭喊媽媽」、「我家的會一直問你大好了嗎！」、「我大兒子2歲半了，我上大號會開門衝進來，然後幫我喊『加油，加油』」。

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