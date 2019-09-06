減低熱島效應 竹縣議員鄭昱芸要求縣府獎勵綠覆率

2019-09-06 21:40

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議員鄭昱芸鼓勵打造「都市叢林」來對抗極端氣候的變化，減緩熱島效應，要求新竹縣政府訂定自治條例，針對縣內、特別是在竹北等都市化比較高的人口稠密區所新建的公共設施或民間企業、住宅大樓、公部門建物等獎勵提高綠覆率。為此，縣府行政處處長邱俊良和農業處處長邱世昌陪她一起去全棟建物都綠美化知名的若山大樓「取經」，希望作為縣府議會未來制定和審查相關法案時參考。

鄭昱芸說，若山大樓讓她很驚喜的是，設計和建造者願意大面積「讓位」給植物居住，而這些植物還並非是有多珍稀，反而是我們台灣在地常民生活中常見的九層塔、地瓜葉、九芎樹或是金銀花等，整體空間用直立式的設計，「拷貝」台灣山脈的感覺。

若山大樓等於是讓20幾層的建物，每一層都有不同的風景，就像登山時隨著不同的海拔高度會看到不同的景觀一樣。還用紅土等天然材料打造感覺好像會呼吸一樣的紅土牆，讓人看到這面牆跟傳統鋼筋混凝土牆的不同。

鄭昱芸說，這非常符合她的想要的「綠屋頂」的提案，因為她希望新竹縣現在如雨後春筍般持續要冒出來的建案，包括未來的百貨公司、影城等，或是其他私人的大型運動中心、休閒會館，最好也能效法這種讓植物跟我們一起生活的概念。

邱俊良認同鄭昱芸藉由獎勵提高縣內建築綠覆率的想法，他認為，減低熱島效應已經不是在建築思考上的問題，而是在一個都市的營建過程所必須要面對的，值得公部門認真思考。有趣的是，他們還利用修剪下來的樹枝、木條作為燃料，用現場既是裝置藝術也實用的大灶來做碳烤pizza，平添社區有趣的生活互動。

邱世昌說，這個建案特別就在整棟建物都有綠美化，吸引很多鳥類、蝴蝶聚集。建商收集在地的樹種，不僅做好必要的防水處理，對於樹穴的設計，也依照不同植物所需設計，就連滴灌系統也都用心打造，確實值得參考。

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