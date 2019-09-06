獨居翁住破屋只能坐著睡 北斗鎮長率志工贈床助修繕

2019-09-06 19:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮88歲許姓老翁獨居祖厝20多年，極重度身心障礙的他只能以撿拾資源回收維生，生活困頓，屋頂破洞漏水無力修繕，只好睡在廚房裡，但廚房空間小，床鋪又堆滿衣物，許老先生只能坐著睡覺，健康狀況更加惡化。民眾發現許老先生的處境，通報北斗鎮公所，北斗鎮長李玄在今天率慈化慈善會、北斗分局志工中隊等志工，一起修繕屋頂，也捐贈全新床鋪給許老先生，希望他在中秋前夕有個溫暖的家。

李玄在說，為協助境內弱勢家庭，公所5月成立志工隊，以實際行動關懷幫助生活困頓家庭，許老先生的房屋亟需修繕，但公所力量有限，因此號召境內慈化慈善會、壽安慈善會、玉天慈善等及北斗分局志工中隊志工，一齊出力修繕，原訂上週就要動工，卻連遇豪雨，直到近日放晴，馬上派人趕工，今天也撥空來跟志工們一起組床，希望讓許老先生從此能安然入睡。

北斗分局志工中隊黃旗旺說，許老先生膝下無子，老年後曾一度入住安養院，但因性格與人不睦，又搬回老家居住。他極重度身心障礙，生活起居不易，屋中電燈壞了也沒人幫忙更換，尤其老厝石棉瓦屋頂處處破洞，每逢下雨就漏水，生活機能處境堪慮，這次志工群集資6萬元，將屋頂更換烤漆浪板，補強漏水處與修繕水電，在中秋前夕給許老先生一個完善舒適的家。

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