他發現透抽肚藏3尾小魚 網友見照激辯「原因」

2019-09-06 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕有些時候在處理海鮮時，會在牠們的肚子內發現未消化的殘骸，有網友在網路po文表示，處理海鮮時在牠的肚子發現三隻未消化的小魚，讓他感到相當莫名其妙，於是將照片po網求助，意外引發網友論戰。

該網友昨日在臉書「爆廢公社」po出1張照片，可以看到照片中的海鮮被肢解到一半，而牠的腹內有3隻紅色的小魚，看起來尚未被消化形狀相當完整，原po在貼文中納悶表示「呃，這是買一送三的概念嗎」。

有網友看到貼文後質疑原po被老闆灌水「不划算，因為秤斤的反而老闆賺」、「魚不能吃，但還一起算秤重欸」、「加重只是其中一點，看顏色不是現撈的已經偏紅，還有塞魚還有一個用處就是把透抽撐圓撐胖，按起來不會軟軟的，製造假象增加賣相」、「頭足類都會吞，但是要體型小很多的獵物才吞的下，圖片看起來真的太假了」。

也有網友反駁「拖網漁業，一整包魚貨上來，會有一些小隻的魚是有縫就鑽，樓上那些說用塞的應該沒看過一整箱的透抽裡面每一隻全部肚子都有魚吧，在海上作業風浪大哪來的時間讓你一尾一尾塞想太多」、「底拖網的捕獲方式常常會有很多雜魚，小魚在被網子撈起時會亂竄，跑進透抽的空隙裡都有可能，通常小魚也是非常新鮮的，順便煎一煎吧，賣方真的不一定是故意的，當然也有偷塞魚的.但看起來，這條透抽是底拖網捕獲的」。

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