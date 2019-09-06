大雨屋外沒淹反而屋內淹水 水利局歸納4原因

2019-09-06 21:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府目前正大力推動家戶污水接管，但是部分舊社區反映，近日大雨，污水接管後，屋外沒淹水，反而從屋內冒水倒灌造成淹水。市議員李啟維今天質疑是否污水接管後造成雨污混流，甚至導致室內積水，希望政府能查明、檢討。

李啟維表示，過去台灣因沒有雨污分流污水處理概念，民間在興建房子時為了美觀，又把屋頂雨水透過廚房浴室水管一起排放至水溝，之前市府致力提高家庭用戶污水接管時，並沒有注意到此一現象，接管的結果反而把雨水排進污水管，不但無助於雨污分流，甚至容易造成倒灌淹水，實在值得全面檢討。包括南區、安平及中西區都有民眾反映這種情形。

民眾也納悶說，這陣子因為下大雨，淹水不是從門前水溝淹進來，反而是從室內冒出來，是否接管的工程品質出問題或是其他原因，希望市府查明並改善。

水利局表示，經派員處理，歸納用戶產生冒水有4大原因，包括雨污水混接，導致大雨時，雨水灌入污水下水道，造成宣洩不及；房屋老舊，既有排水管徑不足，無法容納瞬時暴雨；後巷違建，沒有雨污水分流，造成宣洩不及冒水；污水管線阻塞，與用戶使用習慣有關，其中油脂造成的阻塞佔比例最多。

水利局表示，南市辦理下水道用戶接管作業前，均會辦理試水作業，如有雨污水混接情事，則先不接入下水道系統，須等用戶自行改善後再申請接入。但如果是房屋老舊或是後巷違建情況，則不是水利局辦理下水道用戶接管處理範圍，仍需民眾自行改善。

水利局說，污水管線的維護與管理需要用戶端與政府的配合，也惟有保持污水管線暢通，污水下水道建設才能發揮最大效益，不僅保護我們的生態環境、美化家園，提升國民的生活品質，也有助於提升國家形象及競爭力。

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