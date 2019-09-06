台南永康大雨 部分道路積水、拉封鎖線警戒

2019-09-06 16:08

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康、新化地區今下午下起一波強降雨，其中，永康區龍潭街與龍昌街口目前已拉起封鎖線，中山南路、東橋七街、永平街、永華街、永大路二段、自強路、正強街等等多處路段也因雨積水，警方已到場交管協助警戒，呼籲汽、機車用路人行經時，務必小心駕駛。

台南部分地區下午下起大雨，造成部分路段積水，民眾也紛紛將積水路段po上網，警消人員也正在轄區巡視低窪地區，目前封鎖警戒路段包含龍潭街與龍昌街口，以及中正路機車地下道，崑科大、大仁街積淹水約15公分。

南市府水利局表示，新化牛稠橋最大時雨量達75毫米，永康區最大時雨量達72.5毫米，山上區最大時雨量也達72毫米，積水主要是因瞬間雨量過大，下雨時已請轄區抽水站、水門及移動式抽水機加強警戒因應，雨勢較小後積水可漸漸退去。

目前豪雨積水管制情形如下：

1.永康區龍潭街與龍昌街口拉封鎖線。

2.永康區中正路機車地下道淹水拉封鎖線。

3.永康區蔦松二街拉封鎖線。

4.浮水橋拉封鎖線。

5.新化區大智路、信義路封鎖。

6.永康區和平東路口、正北三路封鎖。

7.永康區自強路高速公路涵洞下拉封鎖線。

8.永康區永大路二段與大灣三街往北方向拉封鎖線。

9.永康區焚化爐旁拉封鎖線。（17:09更新）

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