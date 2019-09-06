「台灣人民共產黨天后宮」被認定屬違建 南市府限7日內改善

2019-09-06 13:47

〔記者楊金城／台南報導〕位於台南市新營區的「台灣人民共產黨天后宮」，因違反農業用地使用規範並屬實質違建，引發不少人罵聲，台南市相關局處今天到場會勘，認定違反地政、農業、建築等相關法令，決議依法給予7日自行改善，屆期不改善，將依法處理。

南市工務局使用管理科長林尚卿說，台灣人民共產黨天后宮占地約550坪，土地為一般農業區養殖用地及農牧用地，現況擅自鋪設水泥地、增建建築物、挖設水池等設施，均無領得農業設施許可，已違反區域計畫法，亦無法依建築法規取得建築執照，屬實質違建。

給7日自行改善，是指要求地主、建物所有權人自行拆除，恢復土地原貌，否則主管機關後續將進行開罰、逕行拆除等程序。

南市府民政局宗教禮俗科長麥原騰說，台灣人民共產黨在2007年向內政部依人民團體法申請成立獲准，但政黨法2017年12月6日實施後，政黨須在2年內（2019年12月7日前）依政黨法補正，目前台灣人民共產黨還未補正。

台灣人民共產黨由林德旺擔任黨總理，他不僅將台灣人民共產黨黨部搬到新營區，還利用原有鐵皮屋改建蓋了天后宮，升起五星旗，水池放紅船，被戲稱「共產天后宮」，此事傳開，有人罵滾回中國、有人感嘆台灣太自由。

南市工務局、地政局、民政局、警察局、法制處、新營區公所等單位，今天上午共同派員前往會勘確認相關情事，發現該址建築物確實為違章建築無誤，並違反農地使用。

林德旺到中國福建請媽祖神尊，上午回到台灣，今晚將要回到新營共產天后宮，入廟安座。

黨友說，現場鐵皮屋原本就被人使用經營檳榔攤，林德旺1個多月才租下建廟，原有新營黨部因屋主不敢租，現有又被稽查為違建，顯然是政治迫害。

南市工務局表示，該地點經查現況為台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，但違反市府民政局、地政局、農業局等相關法規，如不立即拆除可能會有公共安全之虞，因此，市府將依法執行處分，絕不寬貸。

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