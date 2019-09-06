新營新泰國小特別的開學禮物... 何爺爺跳跳屋！

2019-09-06 11:03

〔記者楊金城／台南報導〕新營新泰國小特別的開學禮，「何爺爺」的「跳跳屋」氣墊遊樂設施今天來到校園，充滿歡樂。

「何爺爺」何茂成帶著移動式「跳跳屋」氣墊遊樂設施到全台各地學校、社區讓孩童玩樂，到明年1月16日剛好滿6年，受到各地大、小朋友歡迎，「何爺爺」和肯德基爺爺、麥當勞叔叔一樣紅。

新營新泰國小早在1年前就跟「何爺爺」預約，學生很期待，今天終於實現，「跳跳屋」氣墊滑水道、溜滑梯、彈跳床等10座遊戲設施，到處都是小朋友的歡呼歡笑聲，「我要再玩一次」。

全校有670多位學生，整天排時段讓學童玩得盡興。

何茂成3年多前第一次在台南市七股區三股國小舉辦「跳跳屋」，至今南市有10多所小學玩過，兩週後將到六甲林鳳國小舉辦。

何茂成說，看到學童的歡樂和需要，讓他有熱情要持續不斷的辦下去。

71歲的何茂成就是在新營出生，就讀過新營公誠國小，校長賴昭貴說，新泰開學送給小朋友開學禮就是「何爺爺」的「跳跳屋」，希望讓學童學習更有動力，另方面學習何爺爺為社會無私付出的熱情和精神。

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