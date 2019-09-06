協志工商停招 全國私校工會呼籲解凍高中學費

2019-09-06 09:47

〔記者林曉雲／台北報導〕有2千多名學生、200名教師的「大型高職」協志工商，宣布將於109學年度起停招3年，之後再計畫轉型為國際雙語學校。全國私校工會理事長尤榮輝今天表示，協志工商宣布停招已為高中教育敲下警鐘，為何一所辦學正常的私立高職會「自我了斷」、選擇停招進而停辦轉型？私立高中職學費凍漲14年，呼籲教育部檢討和解凍高中學費。

協志工商主動停招的理由是「近年因社會大環境改變，少子化衝擊致私校經營日趨艱難，學生素質低落，政策不明，致協志為繼續完成中等教育使命與理想受極大挫折，難發揮創校理想。」尤榮輝表示，少子化之後，學校教育資源枯竭，大部份私立高中已出現財務困難，而政府卻擺爛坐視不管，而任由私校自生自滅。

尤榮輝舉統計數字質疑，107年度全國高中學生總共有約69.7萬人，公立高中生約有40.7萬人，私立高中生約有29萬，如果公立高中人數維持40.7萬不變，3年後到110年度，就讀私立高中人數只剩下15萬人（減少48％），6年後的113學年度，只剩11.4萬人（減少61％），這些數字意味，若政府放任現狀持續而無所作為，3年後，私立高中職將會「屍横遍野」，大部份學校財務將極度惡化而停招停辦。

尤榮輝指出，14年來物價高漲，教職員的晉薪、調薪及退休金帶給學校的財政負擔越來越沉重，加上少子化後生源減少、收入大幅減少，學校財務勢必惡化，比較好的學校用過去的累積盈餘苦撐，財務不健全的學校就只好減少教育投資，甚至扣減教師薪資，導致教育品質惡化，少子化造成私校收入大幅減少，而政府又凍漲私立高中學費長達14年之久，巧婦難為無米之炊，種種客觀不利條件，讓有心辦學的私校就算再怎麼努力也看不到未來。

全國私校工會呼籲教育部應盡速檢討凍結14年的高中學費政策的必要性與合理性，針對私立高中職普遍面臨的財務危機，提出解決方案，否則一定會有越來越多私立高中步上協志工商後塵，停招後停辦，這是國家教育的重大損失，也會造成不少私校教職員中年失業。

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