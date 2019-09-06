號誌故障險釀列車追撞 鐵道研究學者籲台鐵檢討

2019-09-06 09:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台鐵上月底發生佳冬站進站號誌故障，差點釀成列車追撞事件，高雄業餘鐵道研究學者倪京台今表示，這是很嚴重的錯誤，幸虧司機員確認號誌，還機警注意前方狀況，才化解一場危機，台鐵應該獎勵該名司機員，也應追查原因，避免類似事件再發生。

台鐵佳冬站8月28日號誌故障，進站號誌顯示all right綠燈，沒想到站內同股道停了一列車，還好司機員發現及早停車，才避免發生列車追撞事件，有網友於臉書PO出影片，場面驚險，引發網友議論紛紛。

高雄業餘鐵道研究學者倪京台指出，進站號誌就像馬路上的紅綠燈一樣，顯示綠燈代表可安全通過，沒想到同一股道的鐵軌上竟還有另一輛列車，這是很嚴重的錯誤。

倪京台指出，萬一車站月台剛好處於彎道，司機員的視線無法目視前方有列車停靠，或該車通過該站時行駛速度過快，根本煞車不及，都有可能發生列車追撞的嚴重死傷事故，後果不堪設想。

倪京台說，台鐵乘務員守則第一條，就是「絕對遵守號誌」，而現行台鐵的ATP列車自動防護裝置，也是根據號誌決定是否主動介入，所以號誌錯誤實屬相當嚴重的疏失。

倪京台指出，這次事件幸虧司機員除了確認號誌之外，還機警注意前方狀況，及時反應，才避免釀成一起重大事故，算是不幸中的大幸，「實在該好好獎勵」。

此外，目前台鐵潮洲與枋寮間正在進行電化工程，是否因相關工程導致號誌訊號傳遞錯誤，倪京台也建議台鐵應追查原因，避免類似事件再次發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法