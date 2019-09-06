連日大雨何時解？氣象專家這麼說

2019-09-06 08:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕受到中颱玲玲外圍環流影響，全台過去幾日天氣不穩，時有豪大雨，不過就時值週末，民眾都很關心假日天氣，氣象達人彭啟明就在臉書指出，隨玲玲北上，也帶動低壓帶北上，預估週末各地仍是較不穩定天氣，要到下週一之後才會明顯趨緩。

彭啟明指出，今天開始由於玲玲颱風北上，也帶動整個玲玲到原來劍魚颱風，在巴士海峽到南海附近的低壓帶，將隨之北上，要留意的是原來就已經有很密集的對流雲系在巴士海峽附近，未來隨玲玲颱風北上，將通過台灣附近，不排除很多小系統的對流胞，通過台灣西部，週末各地都會是較不穩定的天氣。

不過彭啟明也提到，玲玲帶動低壓帶北上，主要的對流雲系並非直接通過台灣，而是較為散亂的區域接近，這是好消息，但是仍然要保持警戒，尤其是南高屏到西半部的農漁民，雖然威脅性較前兩天相對有減輕，仍要留意有對流移入時，會有雷擊等強降雨發生。

何時才會改善？彭啟明預估，類似天氣狀況會持續到週日，到下週一二會明顯緩和一些，還是有明顯西南風，仍是略不穩定的降雨發展，但預期會趨緩，又回到典型夏季的天氣。而下週準備進入中秋假期，大致上天氣會較這週穩定一些，仍偶有午後熱對流發展，但下週會較穩定。

至於菲律賓東方海面的低壓在發展，彭啟明強調，有些預測模式的確模擬出在中秋假節末期，就是下週日會接近到台灣附近海面，但這時間點已經是八、九天以後，現在真實情況是連颱風的影子都還看不到，預測的不確定仍高，要到下週才會較為明朗。

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