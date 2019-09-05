醫病》被魚鉤刺到 男染海洋弧菌險死

2019-09-05 20:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕48歲的張姓男子今年5月海釣時左手掌不慎被魚鉤刺傷，感染到海洋弧菌，引發壞死性筋膜炎，手掌、手臂皮肉大片壞死，經過10次清創、2次重建手術移植後背皮瓣補皮、還把手部種到腹部的腹股溝處，新生血管和皮肉再分離，保住手臂、性命，也免於截肢命運。

兇猛食肉菌 手臂反覆感染壞死

台中榮總重建整型外科醫師陳彥瑋指出，海洋弧菌是棲息於海洋中很兇猛的食肉細菌，性喜溫暖海水，大多寄生於蚵仔、生蠔、蝦蟹、海水魚類等，一旦感染就往深層筋膜侵襲導致壞死，吃到或傷口接觸感染，死亡率高達2到5成，截肢率達3到5成，非常可怕。

張男到苗栗海邊釣魚處理魚餌時，左手掌的魚際肌被魚鉤刺到，不到半天時間，手掌到手臂整隻嚴重紅腫劇痛、產生出血性水泡，就醫時已經休克，檢查是感染海洋弧菌導致壞死性筋膜炎，立刻住院清創、給予抗生素治療，但是海洋弧菌侵蝕性強、病情兇猛，從手掌、手背到手臂反覆感染壞死，幾乎每3天就手術清創，3週後感染才控制穩定。

將手部種進腹股溝處 修復再生

張男5月底接受皮瓣重建手術，由於手臂缺損面積太大，陳彥瑋從張男的闊背肌移植30X20的皮瓣到手部，後來因為感染再度清創，必須再度重建，於是將手部種進腹部，以皮瓣手術將手固定在的腹股溝處，利用腹部血液循環供給養分，使血管、皮肉重新修復再生，1個月後再切割分離。

張男子住院2個月治療，歷經10次清創、2次重建手術終於保住性命和手臂，現在左手能拿、能搬，復健良好將能恢復8成功能。

中秋烤海鮮 醫師提醒戴手套處理

陳彥瑋說，海洋弧菌性喜溫暖的海洋、寄生在海鮮，感染病例有7成集中在夏季，現在仍是好發季節，有肝炎、肝硬化、糖尿病等免疫力較差的族群一旦感染，病情常快速惡化，數小時或1、2天內即產生嚴重的壞死性筋膜炎及敗血症。

陳彥瑋提醒正值中秋烤肉，海鮮要烤熟、不要生吃，戴手套處理生鮮，以防刺傷或刮傷，不要赤腳行走沙灘，手腳若有傷口應避免接觸海水及海鮮，一旦接觸，就要特別留意傷口變化，如果出現紅、腫、熱、痛或發燒，要盡速就醫，以免錯失治療的先機。

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