名畫「遠眺玉山」真偽調查 吳炫三將出馬完成「最後一塊拼圖」

2019-09-05 18:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中葫蘆墩文化中心典藏前輩畫家廖繼春畫作「遠眺玉山」真偽吵得沸沸揚揚，台中市文化局組專案小組調查近3個月，訪談多人整理相關脈絡後，文化局指出，真相「只差最後一塊拼圖」，已與第一手修復者、畫家吳炫三敲定親赴台中檢視鑑定後，可望讓真相解密。

目前典藏在葫盧墩文化中心的廖繼春畫作「遠眺玉山」被估計價值1500萬元，因該幅畫作一度不知去向，文化局指出，1985年該畫在豐原清潔隊置物處尋獲，因曾遭遇火警，畫作有被水浸濕、畫作油彩脫落等損傷情況，後在1985年委託廖繼春的學生吳炫三進行修復；2006、2010年再度因龜裂等狀況，分別請當時的南藝大教授林永欽、知名修復大師郭江宋修復，但日前有不少藝術人士及民代就畫風、筆觸等質疑畫作真偽，引發風波。

文化局為此成立專案小組調查，專案小組訪談包括曾看過畫作且因畫作一度掉落地面被委請檢查畫作狀況的前豐原市圖書館館長鄭道明、前台中縣文化局副局長王正雄及修復師林永欽、郭江宋等人的意見後，目前調查已進入尾聲。

文化局指出，原訂7月商請第一手被委託修畫的吳炫三檢視畫作，釐清畫作真偽，但吳炫三返國不久因意外骨折住院，文化局長張大春指出，目前根據所有調查、訪談收集到的證據「已整理出真相脈絡」，只差由第一手修復的吳炫三再次確認，經與吳炫三連繫，已確定近日南下台中到葫蘆墩文化中心親自檢視畫作，應能有最後確定結果，可望讓事件塵埃落定。

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