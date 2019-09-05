囡仔窟說母語！ 新竹媽媽推廣浸潤式環境

2019-09-05 20:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市一群全職媽媽去年自發成立的「新竹母語囡仔窟」臉書社團，教囡仔說母語，這群媽媽除用閩南語、客語讀童書繪本給孩子聽，也共學母語，讓媽媽們也有個說母語園地，希望透過交流互動，讓孩子親近母語，認識語言之美。

新竹母語囡仔窟召集人楊茹嵐說，紐西蘭有「語言巢」、台灣有「囡仔窟」，來囡仔窟說爸爸媽媽、阿公阿媽的話，是社團的初衷。因為大家都知道孩子在學齡前有語言爆炸期，能同時學多種不同的語言，讀過或會多種語言的孩子對學習新事物有更佳的適應力。

此外，很多人都聽過母語浸潤式學習法，因此希望在孩子小的時候，就能說父母的話，而不是將母語學習丟給國小老師來執行。

但也有媽媽擔心自己的母語不輪轉，母語囝仔窟不僅是教母語，而是創造母語環境，爸媽來囝仔窟，可以練習不輪轉的母語，再回家跟孩子說母語，透過交流分享和童書繪本的解說，讓孩子在語言發展期，就能獲得各種語言的刺激。

成員之一的林秀珊說，她有兩個孩子，以前聽爸媽說母語很自然，但到她這一輩就說得不怎麼樣，她的孩子更沒機會說正港母語，透過囝仔窟的交流，她可以找伴問問題，查字典或揪團買書買CD，聽阿公講古，找回自己的母語。

楊茹嵐說，目前社團每週三上午在新竹市指源宮廣場有母語野餐故事活動，有客語和閩南語等不同母語的童書繪本說故事，希望孩子有學母語的玩伴，可以浸潤式擁有母語耳朵，每次都有近廿名媽媽帶囡仔來，社團今年也參與市府文化局舉辦的多元閱讀活動，期許母語從小說起，讓孩子自然說母語。

週四則有柑仔蜜台語親子共讀讀冊會，地點在朗朗小書房，週二有繪本翻譯工作坊，可洽臉書粉絲頁「新竹母語囡仔窟」。

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