遠親怕入伍「肝膽香皂」用不慣 他傻眼：要不要先驗智商？

2019-09-05 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕服兵役是許多男孩子的深刻回憶，有些觀念傳統的人認為當完兵才算是真正的男人，有網友在網路po文表示，因為遠親的兒子畢業準備要入伍，便傳訊息詢問他相關的事情，不問還好，沒想到一問就問了一個超級天兵問題，讓他看到感到相當傻眼便將對話內容截圖po網，網友看到後也笑翻。

該網友在臉書「爆廢公社」po文表示，因為自己已經在軍中服役十多年，遠親的家長請兒子入伍前向自己請教軍中生活與經驗等，可以從照片中看到對方先說「哥，我要入伍了」，接著原po回「今年畢業了？那（哪）時候報到？」，遠親說「下個月6日，要去成功嶺。」，原po安撫道「放輕鬆！現在當兵四個月還扣軍訓，一下就結束了。」，這時遠親說「我朋友也這樣說，他還說什麼不能帶肥皂！」，原po看到後感到有點無言，沒想到遠親繼續說「說剛進去就有什麼肝膽香皂，我很怕用不習慣。」，這時原po馬上怒噴「肝你娘！你要不要先去驗智商，你應該可以免疫（役）」。

接著擔心他的遠親進去後因為太天兵而把幹部氣死，並向網友們解釋「肝膽相照」的意思，新兵在剛入伍時為了讓彼此快速熟悉，會在晚上時介紹彼此小聊一下增進感情，而這段時間就稱為「肝膽相照」。

網友看到貼文後紛紛留言「肝膽香皂，靠腰我笑到肚子痛」、「這樣真的該驗退囉～」、「接下來又是一個天兵的故事 哈哈」、「這智商肯定可以免役XD」、「剛開始也被午休後集合說要五查嚇到，這麼好，當兵還有下午茶」、「香皂學長會丟在地上給學弟撿，的確不用帶香皂啊」。

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