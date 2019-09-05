石虎列車俄國設計師17日來台！ 林佳龍惡補俄文互動

2019-09-05 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕交通部觀光局集集彩繪列車因石虎圖案設計爆出爭議，圖案原創俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）大方繪製全新石虎圖案並無償贈送台灣使用，在交通部長林佳龍熱情邀請之下，卡佳也確定於17日來台，並出席18日的彩繪列車啟動典禮。林佳龍為了表示歡迎，特別向外交部同仁學習俄文，準備與卡佳相見歡！

林佳龍聽聞卡佳確定來台出席活動的好消息，昨（4）天特別在臉書分享他與外交部同仁學習俄文的成果，如「妳好」、「妳好嗎？」、「我很好」、「謝謝」、「再見」等基本問候語，最後還特別學了一句「卡佳，歡迎來到台灣！」

林佳龍貼文還寫「一起來看（笑）看（笑）我的學習成果吧！（抖）」，引起網友會心一笑。

影片也吸引卡佳親自留言回覆，「太棒了！現在我也必須學些中文了」，林佳龍還留言教卡佳簡單的中文「妳好」、「謝謝」、「好吃」、「漂亮」，兩人互動引來網友大讚「龍龍部長好優秀！」、「我只能…俄文真不是蓋的…（好難念厚）」。

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