希望日式老屋重生 臺鐵花蓮管理處長官邸招商

2019-09-05 14:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於花蓮市中山路北側與北濱街內巷弄間的歷史建物-台鐵花蓮管理處長官邸，去年整修後以嶄新面貌登場。台鐵局資產開發中心花蓮營業所指出，即日起辦理招商，採遴選方式，擇最優廠商經營，希望讓老屋能重生再利用以及一般民眾更貼近官邸。

花蓮管理處長官邸建於1936年3月，為日治時期鐵路局高級員工宿舍區，大至格局，小至建材都頗具巧思。正門有西洋列柱式結構，與傳統木構房屋做結合，外牆原料如檜木板等仍佔大部分，為目前花蓮少數保存完整的氣派宏偉官舍。屋後則為日式住宅常見的「ㄣ」字型半戶外迴廊，官邸旁還有一座太平洋戰爭時期作為「避難指揮中心」的大型防空洞，裡面可作為戰爭避難及指揮中心。

花蓮縣文化局邀請古蹟建築專家實地勘察後，認為用料與工法都屬一流，為保留珍貴的歷史建築，於2004年3月19日正式公告列為歷史建築；經荒廢多年後，台鐵在2017年編列預算整修，去年底修繕完工，今年5月還邀請日治時期首位入住官邸的總督府鐵道部花蓮港出張所的所長谷口廣三的女兒、高齡91歲的今泉光子重返官邸見證完工。

臺鐵資產開發中心花蓮營業所經理謝文宗說，處長官邸占地約1500坪，建物面積約68坪日式木造建築。地點鄰近東大門夜市、北濱公園等遊客必遊景點，又官邸獨特的建築工法具觀賞價值，再結合企業巧思經營，將成為花蓮新亮點。同時為協助承租人更有效空間利用與整體規劃，出租範圍涵蓋官邸周邊土地，使官邸使用上蘊含更多可能性。

臺鐵資產開發中心花蓮營業所指出，招標公告詳細訊息刊登於：官方網站 ，也可電話洽詢（03） 8561651翁先生。

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