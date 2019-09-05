公立國中小老舊校舍「變臉」 教育部投13億元

2019-09-05 12:58

〔記者林曉雲／台北報導〕公立國中小老舊校舍常見壁癌、漏水等問題，教育部近3年來已投入13億餘元，補助868所學校防水隔熱工程，避免學生因地面濕滑跌倒外，也防止壁癌惡化而腐蝕鋼筋，影響建物結構安全，隔熱層施作更可在炎熱夏天發揮降溫功能，讓學生在優質環境下學習。

國教署中小學組組長武曉霞指出，台灣氣候常見颱風、大雨，對建築物的防水防漏是一大考驗，全國多數國中小校舍屬高齡建築物，在長年高溫、高濕度的環境下，部分屋頂防水系統已有老舊破損，並因滲漏導致室內牆面產生壁癌，除影響電線管路壽命，也危害建築物結構安全，進而使建築物耐熱性偏低，夏天酷熱的上課環境，影響教師教學與學生學習品質。

為節能減碳，國教署自106年度起推動「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」，補助國中小屋頂設施改善、隔熱工程等相關整修經費，並配合吊扇使用，有效降低教室內溫度。

以高雄市鳳西國中為例，校內致遠樓的屋頂，因老舊輕質混凝土嚴重破損，雜草孳生，4樓教室天花板也局部破損，為避免防水層持續破壞，讓雨天積水滲漏到樓地板，損及建築結構安全，該校將頂層破損輕質混凝土打除運棄，再加上PU防水層，防水效果良好，再鋪上厚度7公分的輕質混凝土，保護防水層不易破損，並發揮屋頂隔熱效果，防水隔熱工程完工後，除改善破損隔熱層滋生雜草問題，也重新施作洩水坡度，確保雨水不易蓄積在屋頂，讓建築物更安全。

而屏東縣新南國小的東棟大樓，屋頂PU防水層因自然耗損及多次天災，毀損嚴重，雨季來臨時，2樓教室及走廊天花板就會漏水而影響上課，原頂樓隔熱設施也失去功用，室內悶熱異常，甚至出現36度高溫，學生上課時大受影響，國教署補助修繕後，屋頂無漏水，教室內也降溫。

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