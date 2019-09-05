中山大學迎新 1100新鮮人搭船入港認識高雄

2019-09-05 12:31

〔記者方志賢／高雄報導〕為迎接大學新鮮人，中山大學首創「搭船遊港」迎新活動，商請高雄輪船公司派出2艘觀光遊船，航行10個航次，帶領近1100名中山新鮮人遊高雄港，以海上看都市的角度，來認識高雄。

中山大學副校長黃義佑表示，期盼透過遊高雄港的迎新活動，讓學生了解高雄的發展脈絡與特色，校園課程融入社區生活，未來的4年，發展出自己的「高雄學」在地觀點。

這項「從海上認識高雄」迎新活動，由高雄輪船公司提供的觀光遊船，帶領中山新鮮人從棧貳庫碼頭出發，導覽高雄港區特色，希望他們從進入大學的第一天起，就能打破單一陸地視角，踏出海岸線看見更豐富多彩的世界，開啟多元視野，培養「跨域引水人」能力。

中山大學學務長楊靜利指出，「引水人」又被稱為「領港」（Sea Pilot），是討海人的最高榮譽職位。「引水人」需熟悉港口地形、天候氣象及水文條件，以高超的專業技術和豐厚經驗，將船隻引航入港，確保船隻與港口安全。

楊靜利說，希望培育學生能成為跨領域「引水人」，因應世界經濟變遷，隨時具備移地學習的能力，未來在全球學術、產業等各領域擔綱關鍵要角。

學校為迎接新鮮人也成立「西灣新生特派小組」，由大2至大4的學長姊組成西灣特派新生服務隊，引導新生融入大學生活，也希望能夠發展為校園服務的種子組織，強化學生在校園的公共參與能力。

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