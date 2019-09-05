奉獻花蓮40年！門諾創院院長薄柔纜追思禮拜 府頒褒揚令

2019-09-05 12:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一生最精華的歲月都留給花蓮，奉獻偏鄉醫療40載的門諾醫院創院院長薄柔纜（Dr. Roland Peter Brown），上月16日（美國時間）以94歲高齡，在美安息主懷，門諾醫院今早舉辦薄柔纜醫師追思禮拜，總統蔡英文也委由總統府副秘書長施克和代表參加、頒發「褒揚令」，以感恩薄院長對台灣的付出。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，今天頒布褒揚令，感謝薄柔纜醫師卓著貢獻。褒揚令指出，門諾醫院美籍創院院長薄柔纜，澹泊謙沖，慈慧英卓，少年卒業芝加哥大學醫學院，二戰期間獲派來台，參與山地巡迴醫療工作隊，開啟40載異國行醫傳道歲月。草奠伊始，穿梭花東偏鄉義診，弘宣預防保健常識；置辦學童牛奶補給站、張設部落肺病療養院，悉力照應弱勢族群，眷顧原住民健康福祉，奔波殫瘁、宿志弗遷，曾獲頒二等衛生專業獎章、第三屆醫療奉獻獎暨紫色大綬景星勳章等殊譽，應予明令褒揚。

總統褒揚令由總統府副秘書長施克和代表總統頒贈，由門諾會醫療財團法人董事會顧問翁昭仁，代表上台領取褒揚令；今年3月16日國際醫療外科學會頒贈「國際人道醫療獎」，也是翁昭仁代表出席領獎。門諾機構總執行長趙福厚說，承蒙總統府肯定薄院長並頒贈褒揚令，美國家屬已知悉，家屬也特別對總統府表達謝意。

今天上午薄院長追思禮拜，包括門諾醫院同工、立委蕭美琴、花蓮縣長徐榛蔚等各界人士，都聚集在2002年特別命名的門諾醫院「薄柔纜禮拜堂」，由陳嘉勉牧師帶領眾人一起唱詩、禱告及讀經，播出一段薄院長生前珍貴的紀念影片，曾與薄院長共事過的蔡慶豐、廖基元及朱戈靖3位醫師也分享與院長的故事點滴。

趙福厚說，薄院長1991年退休回國，因為院長銜接需要，曾邀請他回台協助，直到1994年薄醫師才返美與家人團聚。他說，薄院長美國退休生活過得充實，到醫院幫忙、整理回憶錄、到大學旁聽之餘，仍非常關心門諾醫院進展，每一天都為醫院禱告。

趙福厚說，薄院長夫人及女兒陸續於2010年、2014年過世，他曾多次提議，希望將薄院長接回到所熟悉的花蓮安養，且移民署也在2012年頒贈薄院長「永久居留證暨馬偕計畫禮遇」，但院長堅決不肯，「因為他不願意給別人添麻煩」。

他說，薄院長今年4月18日不慎跌倒傷及左臂、左腰，7月16日血尿入院後就無法再以電子郵件聯繫上，不料8月16日聽到院長過世消息，令人悲痛。

薄院長的家人預計在美國時間9月14日上午11點，在堪薩斯州「Bethel College Mennonite Church」教會舉行追思禮拜，褒揚令也將由門諾機構的代表人員帶去，與美國親友分享。

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