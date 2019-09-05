鼓勵老屋翻新 高市透天厝建蔽率擬放寬10％

2019-09-05 12:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕為鼓勵基地面積較小的老舊透天厝翻新改建，高雄市政府都市發展局啟動「建蔽率」通盤檢討，針對基地面積在90平方公尺以下的透天厝，計畫將建蔽率增加10%、整體提高到60％，粗估有9萬1千戶受惠改建放寬條件。

都發局說明，高雄市透天厝多，隨時間逐漸老舊，影響居住品質與城市景觀，為鼓勵此類老屋改建翻新，遂啟動建蔽率專案通盤檢討，透過放寬建地可建築面積，鼓勵私有老舊建物改建翻新。

都發局長林裕益表示，根據統計高雄近80%建物是「透天厝」，原高雄都市計畫住宅區建蔽率，日治時期為55％，直至實施建築管理時期提高為60％；1993年後因配合全面實施容積率，將住宅區依臨路寬度，細分為住一到住五，並將建蔽率區分為40%、50％及60%等三級。

林裕益指出，小基地在現行法定建蔽率規範下的建築面積，大多難以滿足透天厝1樓客廳、廚房、梯間及廁所的基本空間需求，也影響屋主改建意願，都發局啟動專案檢討，研議小基地建蔽率給予適度放寬，以因應老舊透天厝改建，改善城市景觀。

都發局都市規劃科長唐一凡說明，經彙整27萬餘筆建照及使照，分析不同建築情境、基本可居住空間需求後，歸納出「小基地面積在90平方公尺以下」者，屬於住一且建蔽率為40%、「住二」至「住四」且建蔽率為50％，經分析研究結果，將建蔽率提高至60％，就可以滿足基本居住需求，並能兼顧周邊環境品質。

都市規劃科評估預估，未來建蔽率提升後，原高雄市都市計畫住宅區內（住四以下），估計約有73%小基地、共約9萬1千餘戶能適用受惠。

唐一凡補充，基於地方特性、節能減碳、高齡化社會、鼓勵優質建築設計等考量，市府已在都市計畫法高雄市施行細則、「高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法等法規，將電梯、高雄厝設施等納入免計建蔽率，將有利提升老舊透天厝屋主改建翻新意願。

建蔽率專案通盤檢討草案目前正辦理公開展覽中，若一切順利、預估新規範最快年底可實施。

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