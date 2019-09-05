「演歌愛到誰」 吳晉淮中秋音樂會7日登場

2019-09-05 09:27

〔記者王涵平／台南報導〕一年一度的吳晉淮紀念音樂會即將於7日登場，南市文化局表示，邀請多位台語知名歌手演唱吳晉淮經典老歌，與大家共度美好的中秋佳節。

文化局指出，台灣前輩音樂大師吳晉淮，不僅創作過許多相當知名的台語流行歌曲，日本留學音樂生涯時更受教於大正時期日本演歌大師古賀政男，因此對於日本演歌演唱技巧有相當造詣。50年代台語歌壇是當時的一線歌手，許多日本知名演歌諸如「秋風女人心」、「港口情歌」等作品因他翻唱走紅。

位於柳營的紀念館內有一張相當具歷史價值的老歌廳演出海報，在人稱「北一峰，南文夏」的黃金年代，該張海報並列洪一峰與文夏老師，並將吳晉淮安排在畫面最上方，可見他在當時歌壇受推崇的程度。

文化局表示，日本演歌與台語歌曲發展在近代以前一直有密不可分的關係，今年紀念音樂會就帶大家感受老台語歌曲的箇中滋味、比較當代台語歌發展出的新樣貌及傳統演歌唱腔。

今年邀請擅長演歌唱腔喬幼，喬幼細膩的唱腔頗受傳統台語歌路線聽眾喜好。另邀請知名主持人黑面，得過三立21世紀新人歌唱排行榜校園組優勝的林子娟、南台灣小姑娘高瑞屏、歌手小隋棠等人，以逗趣歌廳音樂秀講述吳晉淮的音樂人生。吳晉淮中秋紀念音樂會7日晚6時30分起在吳晉淮音樂紀念館（台南市柳營區人和里界和路158號） 自由入場。

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