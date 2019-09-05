玲玲緩慢北上環流盤據北部 專家：各地提防劇烈天氣

2019-09-05 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕受颱風外圍環流持續影響，氣象局今清晨5點多針對北北基宜4縣市發佈大雨特報，其中第13號颱風玲玲緩慢北上，將牽動整個大低壓帶的水氣，以及西南風的增強，加上原本劍魚颱風殘留的環流及水氣，估計未來幾天將持續降雨到週日。

氣象局今上午指出，玲玲颱風外圍環流持續影響台灣，目前環流雲系已來到北部上空，基隆、七堵、汐止，新北山區像是瑞芳、平溪等處，都將出現較大雨勢，目前除了北北基宜有發布大雨特報，氣象局也提醒，桃竹苗地區也須提防降雨變化。

天氣風險管理公司總經理彭啟明則指出，第13號颱風玲玲目前以每小時12公里速度往北前進，預期今天的速度還是很慢，在外圍環流持續影響下，加上颱風北上帶動西南風的增強，整個大低壓帶的水氣也會被牽動北上，今日東北部還是持續有雨，各地也都有偶陣雨；預估未來幾天到週末，中南部不排除偶有較大雨勢，或是午後雷陣雨，到下週一隨著低壓帶方向轉變，才會有轉晴轉好的時候。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」也指出 ，受玲玲外圍環流影響，今日各地有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率，且原本的劍魚颱風減弱以後近似滯留，在西南風導引下轉向東北移動，也將持續影響台灣天氣，為各地帶來局部陣雨或雷雨，並可能發生劇烈天氣及較大降雨。

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