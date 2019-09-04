不是冷氣！10天電費狂噴1500 網揪兇手是「這台」

2019-09-04 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕每年6月到9月是以「夏季電費」計算，對不少民眾來說，是一筆額外的負擔。近日一名女網友就表示，剛剛租下的房屋，入住10天居然已經用了260度電，以房東1度6元收費，已經花了1560元！也嚇得她立刻上網求助。

該名女網友昨（3）日在論壇「mobile 01」發文求助，表示她8月25日入住後，9月1號一看電表，赫然發現度數已從簽約時的3350度暴增至3610度，等於10天內用了260度，10天電費就1560元。若照這樣下去，一個月就要花超過4500元！

她表示，目前家中有兩台冷氣，其中一台是變頻；另外有中型冰箱與即熱型電熱水器各1台，當這些電器一起開的時候，還出現過跳電情形。跟房東反映後，房東認為是同時開兩台冷氣的關係，也建議她若同時開2台冷氣，要把熱水器關掉，避免跳電。不過她還是質疑，有可能用電用的這麼兇嗎？

文章下方，女網友也把電器規格PO網供網友檢視，而立刻網友有網友指出，最耗電的元兇，就是那台「電熱水器」。網友紛紛表示「瞬熱型的熱水器超耗電...電費殺手之一」、「6000W電熱水器很猛，這個就是電費殺手，運轉時功耗=10台2.2頓變頻冷氣」，也有網友建議，在洗澡前後比對一下電表度數，「大概心裡就有譜了」。

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