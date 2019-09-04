新竹市定古蹟警長高等官舍 獲3200萬元修復活化

2019-09-04 17:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市推動古蹟指定修繕活化三部曲再獲文化部經費支持，4前年在市長林智堅任內指定為市定古蹟的中央路警長高等官舍，日前獲文化部核定3200萬元進行修復工程，已在辦理發包作業，未來高等官舍修復後將委外做為新竹故事館，並做為見證新竹歷史發展的重要文化據點。

新竹市文化局表示，日治時期在東門旭橋外設置的州官舍區，跟新竹州廳僅有護城河之隔，有40餘棟宿舍，這些高等官舍左右外側配置有雙拼、四拼判任官宿舍，中間是位在中央路與東大路口的獨棟高等官舍，是最大、最早建的知事官邸，如今此區宿舍僅存此棟建築，過去也曾是警察局長的官舍，但後來因年久失修而閒置，市長林智堅上任後即指示應予保留，並在4年前指定為市定古蹟，希望將古蹟保留活化。

文化局今天帶來好消息，這棟警長高等官舍市定古蹟，已獲文化部核定3200萬元經費進行修繕，將進行古蹟本體修復如木作工程、屋面工程、蟲蟻防治作業和防護劑防治及清洗作業及庭園工程、新增厠所等工程，並已由工務處辦理發包作業。

文化局文資科表示，這棟市定古蹟與新竹州廳僅護城河之隔，宿舍建坪約61坪，基地總面積約334.8坪，約是1917年到1921年間的建築，依據1922年日治時期期總督府官舍建築標準，屬第二種高等官舍，居住者的身分為高等官三等，即奏任官，是由天皇任命的內閣部長，此官舍為獨棟日式宿舍，外觀雖為和式，但開口部設計是洋式客廳，屬「和洋並置」的建築概念，與辛志平校長故居同為高等官舍。

且此建築屬日本「軸組式」獨棟日式宿舍，平面格局有踏込、玄關、應接室、座敷間、茶之間、居間、炊事場（廚房）、風呂場（浴室）、便所、椽側等傳統和式空間，進入室內則以榻榻米為主的居家區為主，也有洋式客廳，且庭院內花木扶疏，更有百年老茄苳樹，前庭有精緻石碑座、後院有水滴狀卵石水池，深具保存價值。

文化局文資科表示，將進行古蹟本體的修繕後予活化，目前規劃朝「新竹故事館」方向委外，期許透過活化利用，完整呈現新竹高等官舍與周邊歷史的脈絡，並與新竹州廳、新竹州圖書館等古蹟群呼應，成為新竹古蹟文化據點。

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