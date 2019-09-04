台灣教育大學系統赴馬招生 協議教師合作培訓

2019-09-04 14:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣教育大學系統2日組團前進馬來西亞，展開雙邊教育交流，包含參訪當地獨立中學、頂尖高教學府與華校董事聯合會總會等，促成協議，將合作教師培訓、教師互訪、招生協助等，強化台、馬連結。

台教大系統2日由總校長吳清基與7所大學校長、副校長及主任秘書等代表，前往馬來西亞訪問，參訪吉隆坡中華獨立中學、私立思特雅大學及馬來西亞華校董事聯合會總會（董總）等。

如中華獨立中學校長張梅蓮亦曾來台留學，肯定台灣高教水準，承諾將輔導學生來台念書。思特雅大學校長K.Yusoff也與參訪團相見歡，暢談教師合作研究、學生互訪交流等。

董總則是由馬來西亞華人捐資興學的團體，未接受政府補助，組織共有61所獨立中學，台教大系統訪問團發現，這些獨中的師資仍有46.2％沒有取得教師專業資格，尚有待在職進修，完成師培資格，期待台灣師培協助，經2個半小時座談，台、馬雙邊達成教師合作培訓、教師互訪合作、服務學習合作方案、系統大學招生協助等，促進彼此交流。

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