旅義爭光畫作進駐國道警藝廊 盼藝術氣息舒緩紅斑馬高壓

2019-09-04 12:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道公路警察局文化藝廊開設5年，為國道警增添藝文氣息，協助展出的藝術夢想家文創協會八月底剛代表台灣到義大利波隆那參加「台灣文化藝術月」，增加台灣藝術國際能見度，這群藝術家返國後，今天將旅義為台爭光的25幅藝術畫作，挹注國道警藝廊，希望透過欣賞藝術讓紅斑馬紓壓，全力維護國道交安。

藝術夢想家文創協會理事長李正輝與藝術家們8月底應義大利北部波隆那（Bologna）市邀請，率團參加「台灣文化藝術月」開幕典禮，今年主題是「東西方文化藝術相會」，配合義大利文藝復興巨擘達文西大師逝世500年，展出呈現藝術無國界，促進台義文化交流，該會不少作品展出時，獲得不少好評。

今天上午在國道公路警察局舉辦「綜藝揚帆」油畫聯展開幕中，不僅欣賞畫作，藝術家也表演旗袍走秀、民謠歌唱及武術表演等，國道公路警察局長楊春鈞也與名家們揮毫，讓陽剛的警察機關增添藝文氣質。

楊春鈞說，員警常處在高壓環境下執勤，提升辦公環境文藝氣息，有助舒緩緊繃的工作情緒，培養同仁審美觀念，轉換心情引導從事適當休閒活動，期待欣賞藝術正能量，能轉化為國道平安的力量，讓大家快樂出門、平安回家。

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