玲玲外圍環流今明帶來大雨 週五起防劍魚殘餘環流水氣

2019-09-04 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕今年第13號「玲玲」颱風從台灣東方海面北上，強度不斷增強，外圍環流將帶來明顯降雨及強風，氣象專家吳德榮表示，今明兩天受「玲玲」外圍環流影響，各地轉有雷陣雨天氣，週五至下週一（6至9日）將受前「劍魚」颱風殘留環流影響，須持續關注動態。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，按目前預測結果，玲玲颱風雖不至於直接侵襲台灣，惟其外圍環流仍將帶來影響，今明兩天各地有雷雨或陣雨機率，期間須慎防較大雨勢，沿海地區有強陣風。他說，今天各地稍轉涼，明天北部氣溫約24至31度、中部24至32度、南部23至32度、東部23至33度。

吳德榮進一步表示，今年第13號「劍魚」颱風雖已減弱為熱帶低壓，惟其殘餘環流仍將接近台灣，週五起為各地帶來局部雷雨或陣雨，期間有較大降雨機率。他說，劍魚颱風殘餘環流的路徑、降雨分布與強度有相當大的不確定性，對台灣構成何種影響，仍須細細觀察。

至於有些民眾擔憂，劍魚颱風是否像1986年擁有詭譎路線的韋恩颱風相似，對中台灣帶來災情，吳德榮斷言「當然不可能」，他解釋，韋恩颱風具有史上第2長的壽命，才有條件遇上不斷變化的導引氣流，進而產生有史以來最怪異的路徑，但劍魚強度很弱，且已減弱為熱帶低壓，根本不可能產生類似怪颱韋恩的路徑。

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