好市多超狂商品沒買捶心肝！ 1年飆漲30萬

2019-09-04 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多什麼都賣、什麼都不奇怪！去年開賣1公斤要價126萬4999元的黃金金條，價錢比當時台銀公告的黃金牌價便宜近千元，讓網友直呼「狂」。時隔1年多，近日有人發現，金條已漲到156萬9799元，網友不禁大呼「當初沒買真的後悔了！」

好市多去年5月開始販售1公斤、1盎司金條，屢屢引發熱議。今天7月有網友po出一張好市多購物發票明細，結帳金額達143萬5299元，是用現金支付買金條，原po的身分也被起底為南部知名耳鼻喉科的名醫，而傳聞真正買主是一名泰式料理店老闆，他委託名醫代買金條，但因被po上網後金條編碼曝光，所以不想收下，最後由名醫買下。

近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出對照圖說，「去年5月這塊黃金價格126萬4999元，日前去好市多看到已經漲至156萬9799元，1年漲了30幾萬，原來逛好市多不只花錢，還能賺錢！原PO也說，這都拜貿易戰所賜，黃金續獲避險資金擁戴，國際金價創6年來新高，且在好市多買黃金，5兩以下才能使用退貨機制。

對此許多網友紛紛留言回覆，「早買早賺」、「千金難買早知道」、「買不起」 、「目前價太高吧」 、「 跌的時候，原來好市多也能讓你賠錢，投資有賺有賠」、「重點是一般人買了賣的掉嗎？能賣掉才是賺啊！」

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