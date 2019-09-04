南部3縣市大雨特報！颱風外圍環流影響各地有雨

2019-09-04 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到輕颱玲玲的外圍環流影響，北部、東北部及南部地區降雨機率偏高，容易有陣雨或雷雨，中央氣象局於今日凌晨3點40分針對南高屏3縣市發布大雨特報，因大氣環境不穩定，各地皆有機會發生局部大雨或豪雨，民眾外出時需攜帶雨具備用。氣溫部份，由於雲多下雨，各地氣溫略降，高溫在30到32度左右。

輕颱玲玲中心位置在凌晨2點時位於鵝鑾鼻東方390公里的海面上，向北北東方向移動，逐漸通過台灣東方海域，由於太平洋高壓勢力逐漸東退，颱風北上路徑較為偏東，因此發布海上颱風警報的機率降低。不過玲玲颱風未來仍有逐漸增強趨勢，加上預報路徑仍有不確定性，若颱風路徑比預期偏西，或暴風半徑擴大接觸台灣東半部100公里近海範圍時，氣象局仍不排除發布海上颱風警報。至於第14號颱風劍魚，已在昨晚8點減弱為熱帶性低氣壓，短時間內對台灣天氣無影響。

今日空氣品質部份，今日受颱風外圍環流影響，各地雲量增加，除了竹苗至中部空品區風速較弱，其餘區域風速增強，擴散條件佳，且北部、雲嘉南及高屏空品區易受降雨洗除作用影響，空氣品質好轉。北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級。

週四（5日）玲玲颱風持續從台灣東方外海北上，受外圍環流影響，桃園以北、中南部沿海及恆春半島仍屬於整天性的降雨，其他地區雨勢明顯的時段偏向於午後，有機會發生局部大雨或豪雨。週五至下週日（6日至8日）玲玲颱風北上後，低壓帶持續影響之下天氣仍不穩，中南部及花東地區有短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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