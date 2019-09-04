台灣扶輪公益新聞金輪獎起跑 明年3月徵件、5月頒獎

2019-09-04 00:18

〔記者劉力仁／台北報導〕台灣扶輪出版暨網路資訊協會、台灣國際扶輪12個地區總監，今天宣布『2020 台灣扶輪公益新聞金輪獎』起跑，明年3月徵件、5月揭曉頒獎，期許媒體記者，秉持新聞良知，多報導增進社會正能量的行善天下服務計畫，讓社會更和諧，人間更溫暖，愛心翻轉全世界。

金輪獎籌備會主委阮虔芷表示，中華民國境內依法設立之平面報紙媒體、電視新聞媒體 和廣播新聞媒體機構從業人員，自2019年7月1日起至2020年2月29日止發表、刊播有關「社會公益服務」之作品者，均得參選。

徵件時間2020年3月1日至3月20日。分為平面報紙、電視新聞和廣播新聞三大類，每類各分「特定題材」（扶輪服務）及「一般題材」。每類題材各頒特優獎一名獎金10萬元，優等獎一名獎金3萬元，佳作獎一名獎金2萬元。總計18個獎項，總獎金90萬。

主辦單位預定於2020年5月21日下午於聯邦自由廣場國際演藝廳（台北市內湖區瑞光路 399號2樓）舉辦頒獎典禮，入圍者將受邀參加頒獎典禮，得獎者現場獲頒獎金及獎座或獎牌。

今天記者會中，國際扶輪3461、3462、3470、3481、3482、3490、3501、3502、 3510、3521、3522、3523等12區的12位現任地區總監謝東隆、黃進霖、李松江、李文森、周佳弘、張秋海、朱先營、楊肅欣、張鴻熙、馬靜如、張黃嘉、邱鴻基，也列舉各地區總監2019-20年度任內，地區或扶輪社將舉辦之重要服務計畫，包括助學、疾病防治、公益路跑、青少年服務、偏鄉教學、環保公益、國際服務、捐血等，邀請媒體記者採訪。

由美國律師保羅．哈理斯創立於1905年的國際扶輪社，在全球超過120萬名社員。台灣目前有12個扶輪地區，超過800個扶輪社，3萬5千多位扶輪社員。台北扶輪社社員黃其光在2014-15年度成為全世界首位華人國際扶輪社長，增進台灣的能見度，為國民外交貢獻卓著。

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