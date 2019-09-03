竹縣公道五路延伸工研院通車 上下班不再塞車！

2019-09-03 22:51

［記者廖雪茹／新竹報導］內政部營建署自新竹縣公道五路新闢一條四線道，穿越台鐵內灣線車行地下道，克服地形高差28公尺的挑戰，直達竹東中興路（122號縣道）的工研院西大門，今天下5點開放通車，未來工研院到高鐵新竹站只要10分鐘車程。

公道五路延伸新闢（向東）工研院中興院區支線通車典禮，今天下午2點舉行，內政部長徐國勇親自出席，他表示，這條路的開闢十分重要，打通工研院西大門的任督二脈，上、下班不再塞車，中興路1分鐘可以接到公道五路，無論要上國道、台68線快速公路或到高鐵站都相當便捷，不必再繞遠路。

徐國勇稱許該工程是中央、地方共同合作的最好寫照，並感謝營造廠克服工程的困難，在上方鐵道正常運作的情況下，如期如質的完工。

新竹縣長楊文科為新闢道路命名「工研路」，他並當場請內政部支持通往竹科的高鐵橋下三期工程。立委林為洲、竹東鎮長羅吉祥和地方人士出席踴躍。

營建署表示，為解決尖峰時間工研院中興院區，尤其在竹中路至民族路段車流待轉造成大量車流回堵，新竹縣政府在2014年提報計畫，營建署納入「生活圈道路系統建設計畫」，隨即規劃設計及發包施工，闢建20公尺寬道路，從工研院直通公道五路，全長約600公尺，今年7月提前完工。

工程由營建署核定總經費近4.45億元，包括工程費2億400萬元，用地費2億4000餘萬元；其中，中央補助近3.5億，縣府負擔9500多萬元，由縣府辦理用地取得，營建署主辦工程。

營建署表示，工程最具挑戰性的兩個部份，一是穿越台鐵內灣線的車行箱涵，二是地形高差達28公尺的挑戰。同時充分利用工程高差優勢，地下道排水採重力式排放，免設置抽水機組，及採灌排系統分離設計，皆大幅減輕新竹縣政府後續維護管理費用。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法