雙颱環伺》玲玲增強恐轉中颱 日本預估劍魚回馬槍殺進台海

2019-09-03 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於台灣東南部外海的第13號颱風玲玲持續發展，今（3日）下午強度已達輕颱上限，暴風圈也擴大，最快明（4日）晨增強為中度颱風，預計以偏北的角度通過台灣東部外海，而今晨生成的第14號颱風「劍魚」仍在越南近海緩慢偏東移動，日本氣象廳預估劍魚將回馬槍直撲台灣海峽。

根據中央氣象局最新觀測指出，第13號颱風玲玲今下午的中心位置在北緯20.7度、東經124.0度，過去向北北東移動時速17公里，玲玲颱風威力持續增強，現已達輕颱上限，七級風暴風圈也擴大到150公里，玲玲明晨有機會增強為中度颱風，未來將偏北北角度通過台灣東部外海，往朝鮮半島前進。

另外第14號颱風「劍魚」在越南近海緩慢向東北東移動，氣象局預估劍魚將回馬槍登陸廣東沿海，不過日本氣象廳最新預測顯示，「劍魚」偏東角度更大，中心將進入台灣海峽，值得注意。

天氣風險公司總監賈新興在臉書指出，目前各官方預報一致性高，玲玲颱風發佈海警的機率降低，但部分資料分歧度略大，密切觀察玲玲今晚至明早的移動，沿海風浪大，民眾須留意；劍魚颱風則受牽引沿著中國東南沿海走，其所帶來的西南風水氣，可能又為中南部帶來降雨。

另外遠洋有一個熱帶低壓正在發展，有機會發展為第15號颱風「法西」（Faxai，寮國提供，女子名），下週可能接近日本，赴日民眾需注意未來颱風動態。

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