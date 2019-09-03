醫病》這4種患者注意！ 別選超音波洗牙

2019-09-03 13:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕越來越多人重視口腔保健，也會半年定期用健保洗牙，不過食藥署提醒，有4種狀況的人別用超音波洗牙，最好再洗牙前告知牙醫身體有這些狀況。

食藥署指出，4種狀況包括凝血異常疾病、有裝心律調節器、先天心臟病或患有細菌性心內膜炎或置換過心臟瓣膜者，以及慢性肺部疾病患者，食藥署不建議這些人使用超音波洗牙。

超音波洗牙機是第二等級醫療器材，一般牙醫診所使用超音波洗牙機來清潔病患口腔，利用電磁效應的原理，讓洗牙機頭產生前後震盪，藉由高密度的震動，配合水花的清洗，可迅速、方便除去大部分牙結石。

牙醫師會依照每個人不同的情形，調控超音波洗牙機的旋鈕，以增加或降低超音波功率大小，達到治療效果。

除了震動除垢之外，有些超音波洗牙機具有噴砂功能，可除去沉積在牙齒表面的色素，如：香菸、咖啡及茶垢等。

食藥署指出，超音波洗牙後牙齦可能會有輕微傷口，若有凝血異常疾病者，恐導致凝血不易及細菌感染；而裝有心律調節器者，治療過程中可能會影響調節器的心律運作，導致心臟功能失常。

若有先天性心臟病、曾患有細菌性心內膜炎，或置換過心臟瓣膜者，細菌可能會從傷口進入血液，經循環到達心臟，導致心內膜炎，破壞心內膜或心臟瓣膜。

對於患有慢性肺部疾病的人，可能促成氣管堵塞。若有以上情況則不建議使用，在洗牙前請務必主動告知醫師，以評估及採取適當處理措施。

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