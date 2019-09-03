沒膨風有圖為證！ 5家風場業者徵才40K起跳

2019-09-03 13:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕沒膨風！彰化縣政府將於本週六（9月7日）在員林國小舉辦今年第4場就業博覽會，40家廠商釋出1000多個工作機會，當中5家離岸風場開發商在首度設置的離岸風電徵才專區尋找人才，5家共釋出48個職缺，待遇4萬元起薪。

勞工處副處長何俊昇表示，去年也有單一風場外商參加博覽會徵才活動，這次，透過設在台灣的丹麥辦事處居中聯絡，召集5家風場開發商聯合徵才，因應5家徵才需求，勞工處首度開設專區，方便民眾投遞履歷。

何俊昇指出，5家廠商各是推動大彰化離岸風電計畫的沃旭能源公司，以及推動彰芳暨西島離岸風力發電計畫的Lautec Aps、伯威海事工程公司、德商汐威離岸電纜鋪設工程公司、哥本哈根風能開發公司，徵才職缺以沃旭最多共38個，其他4家公司預計徵才10個。

求職者最關心的薪資問題，由於之前開發商曾喊出保證6萬元薪水，這次，聯合徵才開出的薪水價碼備受關注，對此，何俊昇表示，6萬元是某家開發商提出要到歐洲受訓合格並獲得正式錄用，且以要到海上工作的運維人才為主，目前風場徵才薪水依照就業服務法規定，月薪超過4萬元，可寫面議。

徵才最多的沃旭能源公司，強調職缺待遇4萬元以上面議，該公司也在自家臉書公布職缺資訊，包含風場環安衛經理、專案協調經理、採購經理、電機保護系統專案經理、傳輸資產總監、建程工程專案經理、電力裝置及運轉工程專案經理、運維設備建造工程經理、訓練學習發展專員、彰化辦公室實習生等。

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