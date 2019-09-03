一週兩起！新北又爆少年霸凌遭踹肚逼下跪

2019-09-03 12:57

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊區先前才發生國中少女遭集體霸凌掌摑事件，沒想到事隔不到一週，昨天傍晚又有民眾於臉書社團「爆料公社」和「我是新莊人」爆出，新莊一名國中男學生被數名少年踹肚、逼迫跪地道歉。對此，教育局今再度重申，對霸凌絕對零容忍，無論任何理由一律依法送辦，絕不寬貸。

根據臉書社團po出影片顯示，一名男學生先是跪在地上不斷道歉，緊接數名少年輪番上前賞巴掌，甚至朝受害者肚子猛踹一腳，並不斷嗆聲「她是我妹，我很愛她，再讓我知道你玩弄誰的感情，你會死得很難看！」

教育局表示，初步了解，此案件發生在今年6月，疑似因感情糾紛產生的偶發性肢體衝突事件，目前警方已進一步協助清查釐清案情，教育局也召集涉案學生學校、學輔人員召開專案會議，持續關注及監督後續調查及輔導作為，同時要求校方依規定進行專案調查。

教育局副局長黃靜怡指出，新世代青少年的成長環境明顯與前一世代有很大的不同，連續爆發兩起霸凌事件，都可分為受害者、加害者和旁觀者來探討。除了過去不斷宣導的反霸凌政策外，教導學生如何進行情緒管理、培訓教師更深入觀察、了解學生都需要持續努力，另外，新北108學年度共聘任專業輔導人員（社工師及心理師）88人遍布各區校園，盼以同理心輔導方式，減緩霸凌事件的發生。

另外，黃靜怡強調，霸凌事件的發生有不少源頭因素來自家庭，如何與家庭更緊密的連結是當前需要突破的。她說，站在「教育」的立場，希望輔導學生找出問題的原由，但在霸凌事件發生的同時，也絕對不會有寬貸的空間。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法