神明前橫刀奪愛？ 男女上香拜拜 賓士哥：離開你的男人

2019-09-02 22:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有一對男女到廟裡拜拜，男子要女子離開會打她的男人，他會照顧其生活，賓士車也給她開，這一番話被正在清理香爐的廟方人員聽到，差點衝動地要這名男子不要在神明前說謊和橫刀奪愛。精神科醫師沈政男則說，甜言蜜語未必都是謊言，若不想受騙，最好當一個懷疑論者，多聽親友意見，增添現實感。

在知名「泡麵土地廟」中寮鄉石龍宮萬善祠服務的吳常源，今天在清理香爐裡的香腳時，瞥見一對男女前來拜拜，女生虔敬拿香膜拜，男子則頻頻在其身邊說話，因為音量不小，吳常源說「不想聽都不行」。

原來這名男子一直要長得漂亮的女性友人，離開她現任男友，因為這個男人會打她，還用女生的錢，要她趕快跟這個男人分手來跟他在一起，他不只會照顧其生活，今天開來的賓士車也給女生開。

吳常源說，這是第一次現場聽到「橫刀奪愛」的說詞，當時實在很想跟那名男子說「在神明前不要說謊，在神明前也不要刀奪愛」，但基於自己的身份還是忍了下來。

精神科醫師沈政男則認為，「賓士哥」追求心儀女性，承諾照顧其生活，連賓士車都要給對方開，這倒不一定是謊言，因為男女交往，處於追求期與熱戀期時，追求者必定用盡各種方式來博取歡心，甚至許下根本難以辦到或持久的承諾。

沈政男也說，面對愛情的甜言蜜語，若要避免被騙，最好的方法就是當一個懷疑論者，也就是對所有承諾都抱持懷疑的態度，除非對方能一再證明能夠辦到。另外就是多聽旁人，特別是對方親友的看法，讓客觀意見給自己增添一份現實感。

至於追求者說心儀女子現任男友會打她，沈政男醫師說，只要對方動手打過女子一次，就要趕快遠離，因為，會打人跟不會打人，有一道很深的鴻溝，如果對方跨過了，代表自控力與同理心有問題，這是永遠不會改變的特質，什麼時候要再被打，難以預料。

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