傷後復出當教練帶小將奪牌 林詩嘉重燃射箭熱情

2019-09-02 20:30

［記者洪美秀／新竹報導］有射箭界「漂亮寶貝」之稱的新竹市射箭國手林詩嘉，在2016年里約奧運與譚雅婷、雷千瑩奪下女子反曲弓射箭團體組銅牌，但之後受肩傷影響，一度想離開射箭界，歷經人生低潮與運動谷底，因教練倪大智的鼓勵與不放棄，今年以教練身份隨隊帶青女組隊參加世界青少年射箭錦標賽奪得銀牌，她說，當選手只要專注比賽，但教練要能掌控大局與細節，兩者的經驗，讓她重燃射箭熱情。

被稱為「大學姐」的林詩嘉，和譚雅婷一樣，都是從朝山國小、富禮國中、香山高中到中華大學、清華大學碩士班，是在地培養的射箭國手，身經百戰的她，從小征戰無數，獎牌已擺滿家中櫃子，因長相甜美清秀，被喻為射箭界的漂亮寶貝。

林詩嘉射箭的顛峰期是與譚雅婷在里約奧運中奪得射箭反曲弓團體銅牌，看似顛峰的人生，卻因右肩二頭肌腱炎拉傷，讓她從射箭雲端跌入練習撞牆期的深淵，一度想離開射箭界，也跟教練倪大智吵過架，但因倪大智的不放棄與鼓勵，讓她花2年時間慢慢重建信心，並轉投入教練的協助工作。

早在4年前取得國家級A級教練證照的她，今年與倪大智帶隊前往西班牙參加世界青少年射箭錦標賽，以教練身份，在青女組項目帶領選手奪得銀牌，她說，當教練與選手不同，選手只要專注比賽，但教練要注意賽程規則，也要了解當地氣候、環境和食物等細節，工作更複雜細膩，有這次國際賽的教練體驗，讓她有重新學習的體驗，也確定不會離開栽培她的射箭界。

目前仍持續練習的她，逐漸找回手感，並力拚年底的奧運國手選拔，期許明年有機會在東京奧運自我挑戰，林詩嘉說，她經歷過光環、也受傷過，如今重拾射箭熱情，不管是選手或教練，她都能全力以赴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法