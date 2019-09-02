最美風景是人？新開幕的左鎮化石園區因毀損將休館維修...

2019-09-02 20:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資4.3億元打造的台南左鎮化石園區，今年的母親節才開幕，深受親子歡迎，遊客湧入，躍為地方熱門景點；但園區雖然啟用不久，內部卻嚴重毀損，有動物標本被扯斷、清水模牆面被蓋章，以及多媒體裝置因不當操作而故障.，甚至還亂丟菸蒂、檳榔渣，破壞行為令人頭痛，10月份將一連休館6天，展開維修。

市政府文化局清點園區「災情」後，認為有必要徹底維修，確保參觀品質，決定10月1日起休館施工，7日恢復正常營運，趕在雙十連假前重新開放。

該園區是全台首座以化石為主題的博物館，根據統計，開幕迄今，參觀人次已來到24萬，是台南新興的熱門景點，遊客雖然熱情捧場，卻因公德心不足，有近20件大小展品受損。

在複製品標本部分，包含甲龍的頭部，因一直被拉扯而鬆脫，竟呈現倒掛，長毛象的腳趾骨，遭衝撞斷裂，還有在沙坑的化石，也被不當敲擊、毀壞。

至於真正的化石，所幸館方有保護措施，展品僅鬆脫，還未受損；但紀念章戳蓋處的清水模牆面，竟滿是印記，多媒體裝置也被操到故障，令人搖頭。

雖然現場都設置了「請勿觸摸」的標示，遊客仍喜歡「動手」，造成毀損，文化局長葉澤山指出，各種展示的修復與保養都不容易，尤其真品稀少珍貴，未來將強化博物館參觀素養教育，也會加派巡視人員，籲請民眾多配合。

葉澤山說，該處經過各方努力，辛苦規劃、改建，成立不易，肩負推動近山地區文化觀光動能的使命，能否永續經營，有賴於民眾的愛護、珍惜。

市長黃偉哲感謝民眾的參觀，但也強調園區收藏左鎮出土的象、貝、古鹿、鱷魚等珍貴化石，希望大家一起守護。

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