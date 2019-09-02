建築大師伊東豊雄弟子操刀 DoMo集團東新宿飯店摘設計獎

DOMO HOTEL建築最大亮點為216個網格拼成的外牆。（業者提供）

2019-09-02 18:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣旅宿集團旗下飯店強摘日本建築設計獎！台灣品牌DoMo旅宿集團旗下，東京東新宿DOMO HOTEL找來日本知名建築師伊東豊雄弟子佐野健太親自操刀，以清水模建築搭配216個網格外牆視覺設計，摘下今年日本SKY DESIGN AWARDS建築設計獎。

DOMO HOTEL是DOMO集團旗下第一家旅館，建築外型邀請台中歌劇院監造佐野健太建築師操刀，佐野健太乃是師承伊東豊雄的日本新銳設計師。

佐野健太表示，在一個寬9.5米、深7.5米的基地上，設計一個9層樓的RC結構建築，困難度很高，考慮到建築物的成本與初期設計時形狀有如塔樓，因此選擇採用最一般的鋼結構。而前方道路為主要幹道，交通繁忙的街道所產生的噪音和振動是不可以輕忽的環境要素，因此選擇RC牆式鋼性構架。

DOMO HOTEL建築最大亮點為216個網格拼成的外牆，佐野健太表示，在面向主要街道的立面安裝由GRC（玻璃纖維混凝土）製成的遮陽板，作為旅館設施的外觀，能夠減少熱量和噪音的傳導。雖然整個遮陽板看起來像一個網格，但其實是由216個L形單元組成。

佐野健太表示說明，GRC單元有120種尺寸，每個單元都有預先設計間接照明用的燈溝，計算與其光滑的表面所產生的反射，GRC遮陽板還可作為照明燈具，這樣的設計需要精準的計算，難度很高，也成為此次獲奬的主要原因。

DoMo集團執行長李奇嶽表示，感謝佐野老師為該集團帶來如此好的作品，雖然建築成本比一般飯店足足貴了3倍，但是看到台灣人能在日本東京建立一個屬於台灣品牌的飯店，並獲得大奬肯定，辛苦付出是非常值得的。

台灣品牌DoMo旅宿集團旗下，東京東新宿DOMO HOTEL找來日本知名建築師伊東豊雄弟子佐野健太親自操刀，以清水模建築搭配216個網格外牆視覺設計，摘下今年日本SKY DESIGN AWARDS建築設計獎。（業者提供）

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