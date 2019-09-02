單身婚育租金補貼 新北4899戶最多

2019-09-02 17:12

〔記者何玉華／新北報導〕「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」今（2）日正式上路，受理申請至9月27日止，20至40歲單身青年最高補貼每月3200元，婚育家庭最高補貼每月4000元，最長補貼1年，新北市補貼戶數為4899戶，全國最多；城鄉發展局住宅發展科科長袁淑貞說，若申請戶數超過，市府除了再向中央爭取，也會輔導申請市府在10月底受理的「捷運青年租金補貼」。

城鄉局指出，申請人只要符合20歲以上至40歲以下之單身青年、新婚2年內的家庭、育有未成年子女家庭的三項條件之一，平均每人每月所得低於3萬6665元，且家庭成員均無自有住宅，且申請人戶籍地須與租屋處同一縣市（以就業單身條件申請者，不受此限），即可向租屋處所在地的主管機關申請。

申請方式可至新北市政府城鄉發展局網站下載申請書（網址：http://www.planning.ntpc.gov.tw/）或內政部營建署網站首頁（網址：https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「單身及婚育租金補貼專區」下載申請書，填寫後併同身分證、租賃契約、郵局帳戶影本等相關資料郵寄至「新北市板橋區中山路1段161號1樓城鄉發展局住宅發展科收」，亦可採線上申請（網址：https://single-newlywed.cpami.gov.tw）或至新北市政府一樓西側城鄉發展局住宅發展科臨櫃辦理（受理時間：週一至週五上午8點半至下午5點半）；另外也可以線上申請，只要在申請網站填寫基本資料，上傳相關文件即可。

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