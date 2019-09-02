班班有冷氣 頭份學童歡呼︰天天都想上學去

2019-09-02 14:07

［記者鄭名翔／苗栗報導］新學期首週，苗栗縣頭份市公所率先全縣補助國中、小裝冷氣，新興國小於暑假期間加緊趕工，完成裝設26台冷氣，讓13間教室、228名學生全數有冷氣吹；今早頭份市長羅雪珠與頭份市民代表會到校視察，了解師生們的教學環境，許多學童終於在冷氣房內舒適上課，童言童語開心直呼「天天都想上學了！」

羅雪珠表示，極端氣候盛夏溽暑難耐，許多大人都受不了，更何況是孩童們，因此為改善教學環境，提升學童學習效率，公所編列4000萬元，協助市內16所國中、小學安裝冷氣，其中2500萬元補助添購735台冷氣、1500萬元協助部分學校改善老舊線路問題。

今早羅雪珠與頭份市民代表會主席温俊勇等人到甫裝設冷氣的新興國小視察，師生們在舒適冷氣房內開心學習，許多孩童大呼「天天都想上學！」羅雪珠說，目前已有4所學校完工啟用，另有3所預計本月完成，剩餘9所學校因涉及電路改善，因此尚需一段時間，可望近期全市各校班班皆有冷氣吹。

新興國小校長鍾正康說，因教學大樓於921地震後改建完成，因此電線管路改設問題不大，經暑假趕工後，許多學童回到學校，看見有冷氣可吹都十分興奮；而目前電費依使用者付費精神，按苗栗縣政府規定上限每人每學期700元，納入學費中一次收費，弱勢學童則依規定補貼，最後再依各別教室用電度數計費後，多退少補。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法