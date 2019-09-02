3D 行動電影院 讓孩子重新認識台灣

2019-09-02 13:14

〔記者歐素美／台中報導〕「美力台灣」3D電影車，今天開進台中市豐原區富春國小，讓學童看見台灣之美！

「美力台灣」3D電影車，撥放包括台灣地景人文、環保教育意念與生命教育義涵的3D影片，期望透過3D電影車巡迴來散播愛與歡樂，讓孩子認識台灣土地的美好，體會到自己生長土地的多元面貌，同時也在孩子心中撒下愛護環境的種子。

學童戴上特製的3D電影眼鏡觀賞影片，臉上不時浮現驚訝與燦爛的笑容，一隻隻小手不斷在空氣中來回抓取，現場相當熱鬧有趣。

學童透過鏡頭看見神祕的珊瑚礁、優雅的野柳女王頭、調皮亂竄的小丑魚、翩翩飛舞的紫斑蝶。電影播映結束後，主持人並提供有獎徵答，寓教於樂，將環境議題、動物保育等深植學童心靈。

富春國小2年1班學生曾子芯說，3D電影非常有趣，影片中的蝴蝶很漂亮，我們要好好愛護環境，讓蝴蝶可以一直在台灣飛舞；3年2班林冠維說，3D電影好好看喔，尤其是影片中的大海，讓我很想跳下去游泳，我們應該要好好保護海洋的環境；6年1班蔡秉諭則說，透過影片才知柿乾要經過很多工序製成，日後吃柿乾時將更感恩柿農的辛勞。」

富春國小校長李秀櫻表示，感謝曲全立導演讓我們看見美的力量，扎根環境教育和美感教育在孩子幼小的心靈，是最好的傳家之寶。

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