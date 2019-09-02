驚奇！藝林三絕高手藏在台南南鯤鯓廟

2019-09-02 12:33

〔記者楊金城／台南報導〕藝林三絕高手藏在台南市北門南鯤鯓代天府，南鯤鯓廟秘書李國殿雖長年擔任廟方幕僚，但勤耕書法、篆刻、攝影的藝術成就堪稱大師級。

為配合南鯤鯓代天府「國家重要民俗~五府千歲進香期」盛會，南鯤鯓廟籌辦宗教藝文活動，平常在幕後的李國殿，如今總算出現台前，首度將書法、篆刻、攝影等藝林三絕的創作，在南鯤鯓廟鯤瀛文化藝術館展出「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」至10月20日。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，李國殿自1977年進入南鯤鯓廟服務迄今42年，由基層做起，服務信眾，有口皆碑載道，公餘之閒尤喜好藝術，集書法、篆刻、攝影三絕於一身。

李國殿的書法、篆刻、攝影曾多次個別入選台灣省美展，書法榮獲臺灣區國語文競賽第三名，攝影榮獲第54屆中國文藝獎，中國攝影學會博學會士、英國皇家攝影碩學會士等榮銜，更獲聘擔任數屆美展書法攝影類評審。

李國殿任事負責，有宏觀藝術涵養和藝文人脈，南鯤鯓廟委以重任，多次邀請藝術大師舉辦與宗教文化結合的藝術展，也為廟方爭取典藏許多巨幅傑作，豐富南鯤鯓廟文化元素，並讓信眾遊客欣賞高水準的藝術文化饗宴。

李國殿勤習書法30年，遍臨各家名碑帖，他自稱「沒有專精」，但書法藝術風格自成一家。李國殿篆刻師承梁乃予教授，篆刻多元，風格清新，並創作套印與書法結合表現的書印之風。

李國殿的攝影作品獲獎無數，平時深藏不露非常低調，擅長荷花拍攝、紀錄南鯤鯓廟的風貌、南瀛西濱風景。

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